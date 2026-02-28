Guadalajara Luis Romo sale lesionado del encuentro de Chivas ante Toluca en la Liga MX El capitán del Rebaño Sagrado debe abandonar el campo minutos después de que regresara a las canchas por un tema muscular.

Video ¡Alarmas en CHIVAS! Romo tiene que salir de cambio

Nuevamente se encendieron las alarmas en Chivas, ya que tras la alegría que corría en el plantel con el regreso a las canchas de su capitán, Luis Romo, ahora todo parece caer en un bache.

Apenas fue ayer que se dio la noticia de que Romo estaba recuperado y podría ver acción ante Toluca, el gusto le duró muy poco, ya que cuando apenas corría el minuto 37 del encuentro, se resintió de su lesión y debió salir de la cancha.

Recordemos que el mediocampista salió lesionado durante la victoria del Rebaño Sagrado 2-1 ante Mazatlán, en la Jornada 5 del Torneo Clausura 2026, por lo que se había perdido tanto el Clásico Nacional ante América, como el duelo donde perdieron el invicto contra Cruz Azul.

Todavía el viernes, cuando se dio la convocatoria y aparecía su nombre, no estaba claro si podría salir de titular a la cancha, decisión que finalmente fue tomada por Gabriel Milito y lo mandó desde el inicio del encuentro ante Toluca.

Para mala suerte de Luis Romo, a los 37 minutos volvió a resentirse de su lesión muscular, por lo que tras tocarse la pierna derecha se tiró al césped y pidió el cambio con síntomas similares a los que provocaron su ausencia las últimas dos fechas.

Cuando se dio su salida de la cancha del Estadio Nemesio Diez, las Chivas ya perdían 2-0 ante los Diablos Rojos en cotejo de la Jornada 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

GABRIEL MILITO HABLA DE LA LESIÓN

Luego de la derrota de Chivas 2-0 ante Toluca, el técnico de las Chivas, Gabriel Milito, adelantó un poco de la gravedad de la lesión de su capitán Luis Romo, de quien al parecer se trata de algo distinto de lo que venía recuperándose.