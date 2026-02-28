    Guadalajara

    Luis Romo sale lesionado del encuentro de Chivas ante Toluca en la Liga MX

    El capitán del Rebaño Sagrado debe abandonar el campo minutos después de que regresara a las canchas por un tema muscular.

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Alarmas en CHIVAS! Romo tiene que salir de cambio

    Nuevamente se encendieron las alarmas en Chivas, ya que tras la alegría que corría en el plantel con el regreso a las canchas de su capitán, Luis Romo, ahora todo parece caer en un bache.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    ¡Insólito, el árbitro casi rompe a Paradela! El colegiado le sacó sangre en el tobillo al jugador
    1:24

    ¡Insólito, el árbitro casi rompe a Paradela! El colegiado le sacó sangre en el tobillo al jugador

    Liga MX
    ¡La vi adentro! Omar Campos se iba a mandar un golazo para Cruz Azul vs. Monterrey
    1:17

    ¡La vi adentro! Omar Campos se iba a mandar un golazo para Cruz Azul vs. Monterrey

    Liga MX
    ¡Madre mía el golazo! Carlos Rodolfo Rotondi pone el primero de Cruz Azul vs. Rayados
    1:40

    ¡Madre mía el golazo! Carlos Rodolfo Rotondi pone el primero de Cruz Azul vs. Rayados

    Liga MX
    ¡Increíble! José Paradela falla un penal vs. Monterrey y así reaccionan
    2:01

    ¡Increíble! José Paradela falla un penal vs. Monterrey y así reaccionan

    Liga MX
    Imperdible ¡Willer Ditta salva a Cruz Azul en 2 ocasiones!
    1:16

    Imperdible ¡Willer Ditta salva a Cruz Azul en 2 ocasiones!

    Liga MX
    ¡Inicia la transmisión! Monterrey vs Cruz Azul, en directo aquí
    0:31

    ¡Inicia la transmisión! Monterrey vs Cruz Azul, en directo aquí

    Liga MX
    ¡Esteban Lozano mete gol de último minuto para Puebla vs. Atletico San Luis!
    1:38

    ¡Esteban Lozano mete gol de último minuto para Puebla vs. Atletico San Luis!

    Liga MX
    ¡Epaaaaa! La faltota de Joao Pedro sobre Nico Díaz en el San Luis vs. Puebla
    1:16

    ¡Epaaaaa! La faltota de Joao Pedro sobre Nico Díaz en el San Luis vs. Puebla

    Liga MX
    Monterrey vs. Cruz Azul EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX
    1 mins

    Monterrey vs. Cruz Azul EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX

    Liga MX
    Sepúlveda falla una clara frente al arco y Chivas deja ir el primero
    1:15

    Sepúlveda falla una clara frente al arco y Chivas deja ir el primero

    Liga MX

    Apenas fue ayer que se dio la noticia de que Romo estaba recuperado y podría ver acción ante Toluca, el gusto le duró muy poco, ya que cuando apenas corría el minuto 37 del encuentro, se resintió de su lesión y debió salir de la cancha.

    Recordemos que el mediocampista salió lesionado durante la victoria del Rebaño Sagrado 2-1 ante Mazatlán, en la Jornada 5 del Torneo Clausura 2026, por lo que se había perdido tanto el Clásico Nacional ante América, como el duelo donde perdieron el invicto contra Cruz Azul.

    Todavía el viernes, cuando se dio la convocatoria y aparecía su nombre, no estaba claro si podría salir de titular a la cancha, decisión que finalmente fue tomada por Gabriel Milito y lo mandó desde el inicio del encuentro ante Toluca.

    Para mala suerte de Luis Romo, a los 37 minutos volvió a resentirse de su lesión muscular, por lo que tras tocarse la pierna derecha se tiró al césped y pidió el cambio con síntomas similares a los que provocaron su ausencia las últimas dos fechas.

    Cuando se dio su salida de la cancha del Estadio Nemesio Diez, las Chivas ya perdían 2-0 ante los Diablos Rojos en cotejo de la Jornada 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

    GABRIEL MILITO HABLA DE LA LESIÓN

    Luego de la derrota de Chivas 2-0 ante Toluca, el técnico de las Chivas, Gabriel Milito, adelantó un poco de la gravedad de la lesión de su capitán Luis Romo, de quien al parecer se trata de algo distinto de lo que venía recuperándose.

    " Luis sintió molestia en el mismo isquiotibial, pero no en el mismo lugar, por lo que se hará un estudio para ver si no es exactamente en el mismo lugar donde se produjo la otra lesión y habrá que ver cuál es su evolución".

    Relacionados:
    GuadalajaraToluca

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX