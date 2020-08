Chivas no pudo generar las oportunidades necesarias para anotar frente a Santos ni encontró la forma de darle fortaleza a su equipo pese a las ausencias que tuvo en la jornada dos de Guard1anes 2020 .

"No hemos creado las oportunidades necesarias de gol para reflejarlo en el marcador. Ante las ausencias, el equipo tiene que pesar juegue quien juegue, a veces se pierde cohesión pero es un plantel con mucha calidad y en buena cantidad".

"Destaco la entrega, actitud de todos en el campo. Tenemos que reconocer que tuvimos hoy en frente a un rival que hizo un muy buen partido. Felicitar a su portero que ha tenido buenas actuaciones; las ausencias no son pretexto o excusa, tenemos plantel de más de 20 jugadores y aunque tengamos ausencias, tenemos que pelear. El equipo luchó y dejó todo en el campo".

En este partido, Tena reapareció en el terreno de juego, luego de tener coronavirus. De igual forma, Uriel Antuna estuvo en la cancha, no así Fernando Beltrán y Alexis Vega.

"Se hicieron una prueba ayer y antier, el único que pudo jugar fue Uriel Antuna, no estaba para jugar todo el partido, es difícil precisar quién sí puede y quién no. Es una incertidumbre y pensamos que no contaremos con ellos y trabajaremos con la misma gente con la que contamos hoy", finalizó.