“Antes el partido ante Monterrey se acerca Ricardo conmigo y me comenta “es mentira lo que están diciendo, no vas a salir” se va Ricardo y Mohamed se acerca sin saber lo que me había dicho (Peláez) y me dijo “no le creas, nada más te digo que juguemos por nosotros y por el quipo y vamos a hacer las cosas bien” y eso me motivó”, afirmó Luis Ángel Mendoza.