Lucas Ocampos aseguró que Monterrey está para grandes cosas a pesar de algunas críticas que han recibido los regiomontanos a lo largo del Apertura 2025.

Previo al duelo ante Cruz Azul, el futbolista argentino c omparó el rendimiento de los Rayados con Toluca, que es uno de los mejores equipos del torneo.

“Bueno, el que nos quiera llamar o no candidato, que mire, la tabla ahora mismo, ¿no? Al final, si no, jugaríamos tres partidos al año con tres equipos y que digan si estamos para liguilla o no . Creo que estamos ahí arriba, estamos a dos puntos, si no me equivoco de Toluca, que todo el mundo habla maravilla del Toluca, que es un gran equipo, que nos hizo daño el partido que jugamos, pero estamos solamente a dos puntos, así que algo estaremos haciendo bien, esperemos seguir mejorando para entrar a la liguilla de la mejor manera, y ojalá que este año sí se nos de (el título)”, indicó Ocampos.

De igual forma, Lucas Ocampos indicó que serán semanas complicadas por los duelos que tendrá Monterrey frente a Cruz Azul y Tigres respectivamente, pero señaló que están motivados por cerrar de la mejor forma.

“Los partidos al final lindos, los partidos que aunque ya estamos en el final, casi entrando a la liguilla, son los partidos que todos quieren jugar, todos quieren estar de la mejor manera… tanto como ellos como nosotros nos tomamos estos partidos con esa motivación plus, porque la gente también lo vive de otra manera. Así que así que nada, se viene dos semanitas intensas para, para terminar y y empezar la Liguilla”, agregó.

LUCAS OCAMPOS ACEPTA BERRINCHE ANTE FC JUÁREZ

Durante el partido entre Monterrey y FC Juárez, Lucas Ocampos explotó con su técnico tras ser sustituido en la segunda parte del encuentro, y tras ese suceso el argentino declaró que se equivocó.

“No hay nada nuevo igual, creo que me enojé un montón de veces, pero son cosas momentáneas. Sé que todo mundo sabe que todos queremos jugar y todos queremos jugar noventa minutos, pero a veces no se puede, pero son cosas son cosas que a veces pasan en el partido”, afirmó.