La jornada cuatro de Guardianes 2020 de la Liga MX está lista para disputarse y será la primera fecha doble del torneo de la liga mexicana.

Los partidos comenzarán el martes 11 de agosto con Necaxa recibiendo a Mazatlán, que ya ganó su primer partido del torneo. Después tendremos el duelo entre Pachuca y León, con Tigres vs Puebla para cerrar la jornada del día antes mencionado; el cuadro enfranjado busca el liderato general.

Ya para el miércoles habrá cuatro partidos en disputa. El primero de ellos lo disputarán Querétaro y Cruz Azul en La Corregidora, mientras que Chivas, ya sin Luis Fernando Tena como técnico, visitará a Bravos de Ciudad Juárez. Pumas, por su parte, recibe a Monterrey, al igual que Xolos con Atlético San Luis.

Para el jueves, Atlas le hará los honores a Toluca, equipos que han tenido un complicado arranque en Guardianes 2020. Por su parte, América buscará seguir en la cima de la tabla general al recibir a Santos Laguna en la cancha del estadio Olímpico Universitario.

DÍAS DE PARTIDOS DE LA JORNADA CUATRO DE GUARDIANES 2020

MARTES 11

Necaxa vs Mazatlán - 18:00 ET

Pachuca vs León - 20:00 ET

Tigres vs Puebla - 22:00 ET

MIÉRCOLES 12

Querétaro vs Cruz Azul - 18:00 ET

Juárez vs Chivas - 20:00 ET

Pumas vs Monterrey - 22:00 ET

Xolos vs Atlético San Luis - 22:06 ET

JUEVES 13

Atlas vs Toluca - 20:00 ET

América vs Santos - 22:00 ET