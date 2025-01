"Objetivos claros no, darle forma y darle identidad sí, pero esos no son objetivos claros, hay un objetivo que es larguísimo que es conseguir el campeonato y se quedó corto de lograrlo", consideró Aldo Farías .

"No lo trajeron para eso (revaluar jugadores), exitoso no, una buena gestión y se va como se va, pero no es exitoso, el campeonato no es el único, pero es el objetivo mayor".