Liguilla: los títulos de los ocho clubes que disputarán la Fiesta Grande de la Liga MX

Por ello, de los partidos de ida y vuelta que disputarán Puebla vs León, Chivas Guadalajara vs América, Tigres vs Cruz Azul y Pachuca vs Puma UNAM, hay quienes tienen un pasado reciente lleno de celebraciones y este factor sí que podría pesar a la hora de definir al nuevo monarca del Torneo Apertura 2020 del futbol mexicano.