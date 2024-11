El marcador en el partido de ida quedó 3-0 a favor de los potosinos, pero Paunovic prometió que la vuelta será muy distinta y que no habrá duda en busca de buscar la remontada.

"Queremos una cosa, pero en el futbol no puedes nunca pensar que las cosas van a ir según lo planeado o lo que deseas, eso no, por lo tanto tienes que estar listo para los cambios, nosotros hicimos los cambios que llegaron a tener la oportunidad de sí, pero no marcamos el gol, el gol nos faltó, nos faltó el momento clave para empatar el partido nada más de la mejor oportunidad que tuvimos, nos marcaron el segundo gol.