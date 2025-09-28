La Jornada 11 de la Liga MX Apertura 2025 se acerca y promete un emocionante enfrentamiento entre Querétaro y Tigres en el Estadio La Corregidora.

Este partido, que se llevará a cabo el 28 de septiembre de 2025, es una gran oportunidad para que ambos equipos busquen sumar puntos importantes en la tabla. Querétaro, conocido por su entrega en el campo, se medirá ante Tigres, un equipo que ha demostrado ser uno de los más competitivos de la liga en los últimos años.

Los aficionados al futbol no querrán perderse este duelo, ya que ambos equipos tienen una rica historia en la Liga MX. Querétaro ha tenido momentos destacados en su trayectoria, mientras que Tigres ha sido un contendiente constante por el título. Si quieres saber dónde podrás ver este emocionante partido por televisión, ¡sigue leyendo para obtener toda la información necesaria!

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO QUERÉTARO VS. TIGRES DE LA JORNADA 11

Querétaro llega al partido luego de sacar un empate ante Cruz Azul en su último encuentro en la Jornada Doble, lo que les da confianza y ganas de seguir sumando puntos en casa. Por su parte, Tigres, que viene de ganar como local ante Atlas, buscará mejorar su rendimiento y dejar atrás las dudas que han surgido en su juego reciente.

Cuándo es el Querétaro vs. Tigres: el juego es el domingo, 28 de septiembre de 2025 en La Corregidora.

A qué hora es el Querétaro vs. Tigres: el partido inicia en México a las 5:00PM; en Estados Unidos es a las 7:00PM tiempo del Este, 6:00PM tiempo del Centro y 4:00PM tiempo del Pacífico.

Dónde ver el Querétaro vs. Tigres: El evento estará disponible en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com y la app de TUDN.