    Sigue este importante partido que confronta a equipos con objetivos claros dentro del torneo.

    La Jornada 11 de la Liga MX Apertura 2025 promete ser emocionante y uno de los partidos más esperados es el enfrentamiento entre Monterrey y Santos.

    Este duelo se llevará a cabo el próximo 27 de septiembre de 2025 en el Estadio BBVA, donde ambos equipos buscarán sumar puntos cruciales en su camino hacia la liguilla. Monterrey, conocido por su potente ataque, se enfrentará a un Santos que ha demostrado ser un rival difícil en el terreno de juego.

    Históricamente, Monterrey y Santos han tenido encuentros interesantes en la Liga MX, con ambos equipos mostrando un gran nivel de competitividad. Los aficionados no querrán perderse este emocionante partido y la buena noticia es que hay varias opciones para verlo por televisión.

    Si quieres saber dónde sintonizar y no perderte ni un minuto de la acción, ¡sigue leyendo para descubrirlo!

    HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO MONTERREY VS. SANTOS DE LA JORNADA 11

    Monterrey llega vapuleado tras la goleada recibida en su visita al Toluca en la Fecha Doble, lo que les da confianza para enfrentar a Santos, que viene de ganar ante Xolos de Tijuana.

    • Cuándo es el Monterrey vs. Santos: el juego es el sábado, 27 de septiembre de 2025 en el Estadio BBVA.
    • A qué hora es el Monterrey vs. Santos: el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 9:00PM tiempo del Este, 8:00PM tiempo del Centro y 6:00PM tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Monterrey vs. Santos: El evento estará disponible en Estados Unidos a través de Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX. En México lo puedes seguir por la señal de Canal 5, TUDN y ViX.

