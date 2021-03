JORNADA 7 GUARD1ANES 2021 DE LA LIGA MX

Atlas vs. Atlético de San Luis Martes 2 de marzo, 18:00 horas ET por TUDN Los Zorros ofrecieron buen partido ante Toluca, pero la contundencia les prohibió el triunfo, ahora reciben en un cuadro potosino que da chispazos de buen futbol

Tigres vs. Toluca Martes 2 de marzo, 20:00 horas ET por TUDN Toluca comenzó bien el Guard1anes 2021 y ahora ha perdido brillo, por lo que el partido ante Tigres, de alto calibre, es un buen parámetro para ambos equipos.

León vs. Puebla Martes 2 de marzo, 22:00 horas ET por TUDN Ignacio Ambriz desde que La Fiera vuelva a ser ese equipo ganador como el campeón que es y enfrente tendrá a un Puebla que se muestra sólido.

Querétaro vs. Chivas Miércoles 3 de marzo, 20:00 horas ET por TUDN Guadalajara recordó lo que es ganar y puede aprovechar las ausencias importantes en Gallos Blancos para volver a sumar de a tres en la Liga MX.

Juárez vs. Monterrey

Miércoles 3 de marzo, 20:00 horas ET por TUDN

Encuentro entre equipos irregulares, Javier Aguirre no logra encontrar un once fijo y los Bravos con Luis Fernando Tena padecen de resultados.