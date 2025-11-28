    Liga MX

    Liga MX: Ex de Chicharito deja palabras inquietantes en plena Liguilla

    El futbolista de Chivas recibe un 'raspón' de Camila Sodi en plena disputa de la 'Fiesta Grande' de la Liga MX.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video Las fuertes palabras que dejó Camila Sodi a su ex Chicharito en plena Liguilla

    Javier 'Chicharito' Hernández, jugador de Chivas, dio de qué hablar y en esta ocasión, no por un video que el propio elemento rojiblanco haya publicado, sino por lo que dijo una ex de Hernández Balcázar, Camila Sodi y todo, en plena disputa de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX.

    En entrevista en el podcast de Yordi Rosado, Camila Sodi se dio tiempo de relatar lo que vivió en su fugaz romance con el futbolista.

    Incuso, a pregunta expresa de cómo se dio el enamoramiento, Sodi se refirió en tono lúdico a los videos con los que Chicharito se puso en el ojo del huracán meses atrás.

    "Quiero que Camila venga y se ponga a trapear", dijo Sodi en modo de burla para luego soltar un "no es cierto", pero rematar con un "lavo bien los trastes" a pregunta de cómo considera que Javier Hernández se fijó en ella.

    Camila Sodi, ya en un tono más serio, refirió que no recuerda del todo bien cómo fue que conoció a Javier Hernández, aunque señaló que la primera cita fue en París en un hecho que fue plasmado por revistas del corazón.

    Chivas de Guadalajara se alista para enfrentar la vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX ante Cruz Azul.

