Liga MX: Chivas vs León en vivo | Cuándo y cómo seguir la ida por la semifinal de la liguilla

El partido entre Chivas vs León abrea las semifinales de la liguilla del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX . El conjunto de Guadalajara recibirá en su estadio a la fiera, quién llega la semifinal de la Liga MX con la etiqueta de haber sido el mejor club de la temporada regular, pero con la incógnita de qué podría pasar en esta eliminatoria, ya que por primera vez en la historia del futbol mexicano se enfrentarán en la liguilla.

¿Cómo seguir en vivo Chivas vs León?

Si lago lamentan los seguidores del rebaño sagrado es que el estadio fue cerrado por la gobernación de Jalisco y no permitirá el ingreso de público, esto como una de las medidas más estrictas que se ha tomado en esta región mexicana para evitar que los estadios de la máxima categoría se conviertan en un foco de contagio del virus Covid-19 .

La primera semifinal del Torneo Guard1anes 2020 arrancará en el estadio Akron con un enfrentamiento inédito, ya que por primera vez en toda la historia del futbol mexicano, Chivas vs León disputarán un partido de postemporada. A pesar de que la serie particular entre estos dos clubes es dominada por el rebaño, es León quién tiene el mejor presente como equipo en la Liga MX.

El compromiso entre Chivas vs León , correspondiente al partido de ida de la semifinal de la liguilla del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX se jugará este miércoles 2 de diciembre a las 10:05 p.m. horas del este.

Los DT de Chivas vs León El momento que vive en ambos entrenadores de la liga mexicana da cuenta que son dos técnicos de los mejores que hay en la liga, debido a los resultados obtenidos y a los objetivos planteados para la primera temporada por pandemia en la historia de la Liga MX .

Datos Chivas vs León

Este es el primer duelo entre Chivas vs León en la liguilla de la primera división mexicana, pero no hay que descartar que Guadalajara tenga un total de 4 victorias seguidas en la liga MX y que León sólo perdió uno de sus últimos 16 juegos.