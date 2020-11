Liga MX | Así se jugará el repechaje del Torneo Guardianes 2020

La temporada regular del Torneo Guard1anes 2020 terminó el pasado fin de semana y los ocho clubes clasificados al repechaje se preparan para buscar el boleto que los llevará hasta los cuartos de final de la Liga MX. Quedaron conformados los enfrentamientos de los equipos que buscarán el pase a la liguilla: Monterrey vs Puebla, Chivas Guadalajara vs Necaxa, Santos vs Pachuca y Tigres vs Toluca.