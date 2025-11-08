Este sábado 8 de noviembre de 2025, el Estadio Nou Camp será el escenario del enfrentamiento entre León y Puebla, correspondiente a la Jornada 17 de la Liga MX. Actualmente, León ocupa la posición 17 en la tabla con 13 puntos acumulados tras conseguir apenas tres victorias en el torneo.

En su último partido, el equipo local sufrió una derrota, lo que ha complicado su situación en la clasificación. Por su parte, Puebla se encuentra en la última posición, la 18, con sólo nueve puntos y dos victorias en lo que va del torneo. Al igual que León, Puebla también llega tras una derrota en su más reciente encuentro, lo que refleja la difícil situación que atraviesan ambos equipos.

PUBLICIDAD

Con una diferencia de cuatro puntos entre ellos, el partido no moverá nada en la tabla de posociones en el cierre del torneo regular. La necesidad de sumar puntos es evidente y el Nou Camp será testigo de este importante choque, al menos para la tabla de cociente. Si deseas conocer cómo y dónde se televisa este partido, sigue leyendo para obtener toda la información necesaria.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO LEÓN VS. PUEBLA DE LA JORNADA 17

León llega al partido con la moral baja tras caer ante América, lo que genera dudas en su rendimiento y presión para revertir la situación en casa. Por su parte, Puebla también se presenta con un golpe anímico tras perder frente a Cruz Azul, buscando recuperar la confianza y demostrar que pueden competir a un alto nivel.

Cuándo es el León vs. Puebla: el juego es el sábado 8 de noviembre de 2025 en el Nou Camp.

A qué hora es el León vs. Puebla: el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 8:00PM tiempo del Este, 7:00PM tiempo del Centro y 5:00PM tiempo del Pacífico.

Dónde ver el León vs. Puebla: El evento estará disponible en los Estados Unidos a través de ViX.