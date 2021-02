En el actual semestre, Monterrey lleva cuatro anotaciones , dos son solamente de Funes Mori ante Atlas y América, pero desde la Jornada 2 no se ha hecho presente en el marcador, cuatro ya en blanco.

"Ningún jugador de esta plantilla merece comer banca, veo como trabajamos, intentamos evolucionar, el empeño, el ánimo, la competencia, ningún jugador merece comer banca. Si en algún momento lee esto Javier Aguirre espero no lo tome a mal.

"Después cada jugador tiene sus características diferentes y de ahí aprovecha Javier Aguirre para él elegir a los mejores para el funcionamiento colectivo. No me parece justo se señale al 'Melli' (Funes Mori) porque esto es trabajo colectivo que nos compete a todos, dicho esto me paso al otro tema: definitivamente es algo que nos ocupa (falta de puntería)".