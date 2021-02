Javier Aguirre acepta una “pobre” producción de goles de Rayados

Javier Aguirre, técnico de Rayados, aceptó que su equipo ha tenido una pobre producción de goles en el Guard1anes 2021, donde registra cuatro en cinco partidos, y se responsabilizó de ello luego de que Santos terminara con su invicto.

"No debería y no lo voy a hacer, el señalar jugadores. Esto del aparato ofensivo es mi responsabilidad, si la producción de goles es pobre es culpa del entrenador. Tal vez me ha faltado convencerlos mejor, trabajar mejor.

Ha habido ocasiones de gol, quizás hoy no tantas, pero sí tuvimos, sobre a todo en el primer tiempo; a bote pronto recuerdo cuatro o cinco tiros que pasaron por encima de la portería. Son las cosas que hay que afinar”, comentó en conferencia de prensa tras el partido de la Jornada 6.

Aguirre aseguró que la ‘lluvia lagunera’ o tormenta de arena que se hizo presente en el Estadio Corona influyó en el trámite del juego, pero no se justificó por sufrir su primera derrota del torneo.

“Lo dije, ya no se podía jugar, ni ellos ni nosotros, después de la tolvanera esta, era imposible... pelotazo largo, no se veía la pelota, teníamos la arena en contra. No es pretexto porque todos lo sufrimos”, indicó.

El ‘Vasco’ Aguirre se mostró molesto por la manera en que Matheus Dória le hizo su primer gol a Monterrey en el Guard1anes 2021.

“La derrota nunca es bienvenida. Cuando recibes gol en córner evidentemente algo hiciste mal, algo sucedió. Es bastante molesto porque el equipo defiende bien y tenía que marcar en zona y algo falló, no sé qué, no lo he podido ver, pero el rival sin saltar en el área chica... Y ya está.

“El funcionamiento, el partido se puso cuesta arriba con el gol. En los último 30 se veía bien. Mucho viento en contra, no se podía circular la pelota. Aun así, tuvimos la última, tuvimos la de Layún, y la de Avilés. El equipo, sin ser su mejor partido, compitió. El córner fue la diferencia”, finalizó.