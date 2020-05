“Cae el gol de Aquivaldo y volteé a preguntarle a Santiago: ‘¿cuánto falta?’ Me dijo que faltaban dos minutos y les gritaba que faltaban cinco minutos para impulsarlos . No podía decirles que faltaban dos minutos, al contrario, tenía que darles esperanza”, rememoró Herrera.

“Yo me arrancó a la portería y a la mitad de la cancha volteó y no solo Miguel, todos me estaba diciendo que me fuera al frente porque todos estábamos en el mismo canal, no había nada qué perder y sí mucho que ganar y recibir el apoyo fue muy significativo”, rememoró Muñoz.