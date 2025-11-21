Kevin Mier enfrenta demanda por adeudos y daños a propiedad en CDMX

Video Kevin Mier, en el ojo del huracán: lo acusan de destrozar casa y no pagar renta

El portero colombiano Kevin Mier, actual guardameta de Cruz Azul, enfrenta un proceso legal en la Ciudad de México por un presunto incumplimiento de contrato de arrendamiento, situación que se suma a un triste momento en el plano deportivo debido a la grave lesión que sufrió hace unos días.

De acuerdo con documentos judiciales que publicó el diario ESTO, el futbolista de 25 años fue demandado por adeudo, emplazamiento con requerimiento de pago y embargo, dentro del expediente 50042025, fechado el 9 de octubre de este año.

La propietaria del inmueble, Yolanda Muñiz Martínez, afirmó que el arquero dejó de cubrir la renta de la casa que ocupó durante aproximadamente 18 meses, acumulando un adeudo que actualmente asciende a 270 mil pesos. Según su testimonio al mismo medio, además de abandonar los pagos, el futbolista habría entregado la vivienda con daños visibles en diversos muebles y en condiciones de deterioro general.

Ante la imposibilidad de localizar a Mier de manera directa, la notificación judicial fue entregada el pasado 13 de noviembre en las instalaciones de Cruz Azul en La Noria, donde un representante jurídico del club recibió la documentación correspondiente.

Mier se instaló en la residencia pocos meses después de su llegada al futbol mexicano en 2024, ocupando la misma propiedad que antes habitaba su compatriota Kevin Castaño. La dueña explicó que e l portero decidió no volver a la casa tras un conflicto interno por el robo de varios pares de tenis, situación que, asegura, derivó en su negativa a cubrir las rentas pendientes y una penalización adicional establecida en el contrato.