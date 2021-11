Julio Furch dice que sequía de 70 años es la gran inspiración de Atlas en esta Liguilla

" Hay un aspecto que nos inspira mucho, el de poder seguir avanzando y conseguir ese título, eso es lo que más fuerza nos da a nosotros, creo que eso lo hace especial para mí, quizás no me había tocado jugar mucho la Liguilla pasada, pero se había conseguido un Repechaje y después fue una Liguilla en donde no me tocó jugar mucho, pero bueno, ahora esta lo que nos motiva es eso", dijo Furch en conferencia de prensa.