Jugadores volverán renovados para Guardianes 2020 tras lesiones

Cruz Azu l es uno de los equipos que resultó más beneficiado con jugadores importantes que estarán nuevamente en su plantilla; comenzando por Milton Caraglio que arrastraba una fractura en el quinto metatarsiano de su pierna derecha y que ahora podrá estar nuevamente en las canchas del futbol mexicano. Asimismo los cementeros Se encuentran recuperando a Yoshimar Yotún que de igual forma arrastraba fractura en quinto metatarsiano. Finalmente y no menos importante el regreso de Pablo Aguilar que había sufrido una rotura de ligamento cruzado qué le había hecho perder el torneo anterior, pero que ahora tiene el alta médica y sólo es cuestión de tiempo para que vuelva a estar en la oncena titular de los cementeros.

Avilés Hurtado finalmente se recuperó con Monterrey, pero no sé contaba con el parón de coronavirus por lo que no está registrado y por lo tanto no podrá jugar.