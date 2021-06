"Nos faltarían esas dos o tres cerezas para poder tener un plus y si no se hace por las condiciones económicas pues lo ideal es que se mantenga el equipo ese sería el escenario ideal. Esperemos que sí porque si no hay jugadores como dice la novela, sin... no hay paraíso, aquí sin jugadores no hay paraíso y jugar en Cruz Azul no es fácil. No podemos darnos ese lujo de hoy tener una adaptación o una transición sin los titulares de siempre que nos han dado la novena", comentó el estratega.