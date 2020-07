“Hubo un estire y afloje por ese tema. Tuve que comprar el número, la verdad. Me dijo: ‘sabes qué, vale tanto’, y dije: ‘va’. Yo lo quiero usar porque lo quiero dejar ahí, al final de cuentas no como retirado, pero sí como que, a ver, el uno fue mío y lo dejé ahí con letras de oro. Al saber que no se podía utilizar ese número lo hablé y negociamos. No me veía con otro número”.