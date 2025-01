El motivo principal por el que Jesús Orozco dejó Chivas

“Sentía que ocupaba salir un poco de la zona, ahí me crie, vivo allá, desde los diez años estoy allá, yo quería algo que me motivara, no es que Chivas no me motivara, pero salir un poco, un nuevo reto y cuando me platicaron este proyecto la verdad me llenó en todos los aspectos y más porque sabemos cómo es jugar con Cruz Azul que siempre está peleando semifinales, finales y eso me motiva a dejar un legado”.