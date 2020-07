"Claro, siempre va a estar el miedo de salir positivo, pero se están tomando las medidas necesarias. El club ha trabajado de la mejor manera y nos ha ayudado para que no hay más contagiados , somos de los equipos que menos hemos tenido. No se sabe de donde pueda entrar el virus, hay que cuidar y salir lo menos posible".

En entrevista exclusiva para TUDN con Karina Herrera, el refuerzo del Guadalajara para el pasado Clausura 2020 aceptó que sí tuvo pequeña frustración por no jugar mucho el certamen pasado.

"Sí, si pasa por la mente la desesperación, pero el decir que me hubiera quedado en otro equipo, por mi no paso. Llegar a Chivas es algo que me ha ayudado, es un sueño más que cumplí. Sí paso el necesitar jugar más, el dar más, pero eso es en lo personal, de demostrar a los entrenadores y a mí mismo".