Jesús Angulo, mediocampista de Chivas , aseguró que su etapa de adaptación ya pasó y va a recuperar el nivel que mostró por su paso con Necaxa , además de que aseguró el escudo del Guadalajara no pesa.

"Sentí que me costó bastante. Mucha gente dice que pesa el escudo, pero no lo siento así. Hay mucha competencia en el equipo y eso también es algo que te hace sacar lo mejor de ti. Siento que estoy recuperando mi nivel".

"Contento por el grupo, me sentí acoplado. El equipo se vio muy unido y eso es importante para sacar mejores resultados. Me sentí muy cómodo, conforme pasa el tiempo me siento más a gusto y acoplado. Con el tiempo vendrán mejores cosas y resultados".