“Me salieron muchas oportunidades aquí, en Estados Unidos y una oferta muy buena económicamente donde podía tener mi futuro asegurado, pero no lo vi así, lo vi de la manera de que tengo un reto aquí y me gustaría callarle la boca a toda esa gente que habló mal de mi porque es gente que no ubico y que me critica, luego me ven entrenando y me felicita. Ya es algo que me da risa, solo me quedo callado y trabajo”, sentenció.