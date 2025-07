“ Grité más goles que emociones y por eso me perdí un rato de mí mismo. Celebré más veces con el público que conmigo mismo. Llegó un momento donde no sabía si seguía corriendo por pasión o por no decepcionar. Me convertí en el Chicharito antes de entender bien quién era Javier. Hoy ya no quiero gritar solo goles, quiero gritar mis emociones”