Jaime Lozano quiere dirigir a las Chivas: "Sería un agasajo"

“Voy a lo mismo que Selección. Nunca me tocó jugar ahí pero Chivas, uno de los equipos más importantes del país, sin duda alguna, sin duda alguna y más porque ahora que estuve en Selección y tienes única y exclusivamente jugadores mexicanos, me tocó tener a nueve o diez jugadores de estos que están en este equipo, pues sin duda que sería una agasajo poder compartir todos los días y enseñarles y aprender de ellos. Por supuesto que me gustaría”, dijo en entrevista con TUDN.