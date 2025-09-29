Indicador futbolero | Pumas en crisis de resultados e indisciplinas

Los señalamientos inquisidores persiguen por doquier a Pumas y a su cuerpo técnico encabezado por Efraín Juárez. Sobre el cuadro universitario llueven críticas por su irregular desempeño, pero también sobre su comportamiento dentro y fuera de la cancha que lo tienen como el más indisciplinado del Torneo Apertura 2025.

El conjunto auriazul esta inmerso en una severa crisis de resultados que no le permite alcanzar un punto de equilibrio, mucho menos esa estabilidad en estos momentos, cuando el equipo parece experimentar una caída libre, porque viene de 3 partidos sin ganar, desde el 12 de septiembre cuando se impusieron a Mazatlán en calidad de visitante.

Los dirigidos por Efraín Juárez desde entonces registran el empate 1-1 con Tigres, y dos estrepitosas caídas frente a Juárez por 3-1 y en el Clásico capitalino 4-1 con el América, dejando al desnudo sus debilidades defensivas y grupales, es decir, que en tres juegos recibió 8 goles por tres a favor.

Otro tema que tampoco se puede evitar o evadir, es el relacionado a la indisciplina mostrada por todo el equipo, en este renglón no se escapa nadie, solo basta con revisar las estadísticas en ese rubro para subrayar la problemática en que están metidos, con 45 cartones en total, 39 son amarillos y 6 rojos.

Lo más simple y hasta obvio es señalar como al primer responsable de esta situación al estratega, quien el pasado fin de semana en su visita al Estadio de la Ciudad de los Deportes, se fue expulsado por lanzar improperios al silbante César Arturo Ramos Palazuelos, que asentó en el reporte que Efraín se fue de boca con sus insultos y sus cortes de manga.

“Todos ustedes (árbitros) chinguen a su madre, además de que todo lo acompañó del ademán de corte de manga”. Se habría redactado en el reporte del colegiado mexicano.

Estás actitudes son el reflejo de la presión que puede vivir cualquier entrenador sin importar liga, ni el nivel profesional donde se compita, pero tampoco son justificables, menos cuando los datos duros, advierten que Pumas es actualmente el equipo más indisciplinado de la Liga MX.