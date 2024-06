Indicador Futbolero | La lesión de Viñas, con un costo de 10 mdd

“Estaba haciendo unos ejercicios explosivos y sentí un dolor fuerte como si me hubieran pegado con un palo y cuando miré para atrás no había nada. Ahí me di cuenta de que iba a ser algo grave”. Señaló el futbolista charrúa al programa 100% Deportes de Sport 890. Y agregó: “La lesión es un poco más arriba del tendón y agarra mucho músculo. Me dijeron que la recuperación demanda de cuatro a seis meses. Son cosas que pasan, estamos expuestos a las lesiones y lo tomo con tranquilidad, de la mejor manera”.