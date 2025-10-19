Una vez más la afición del Monterrey se vio envuelta en la polémica, si bien en otras ocasiones ha sido señalada por la violencia a las afueras de su estadio, ahora surgió un video que dividió opiniones en las redes sociales.

Uno de los medios para salir del Gigante de Acero tras un partido es el Metro de la ciudad de Monterrey, lo que, debido a la gran cantidad de gente que busca abordarlo al momento del término de un encuentro, muchas veces genera aglomeraciones debido a la alta demanda.

Luego de su encuentro ante Pumas correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, sucedió un incidente en el Metro que generó innumerables polémicas y opiniones divididas, ya que debido a la gran afluencia, el llamado " Vagón Rosa", de uso exclusivo para mujeres, se convirtió en mixto para ayudar a la movilidad de la gente.

Sin embargo, ante esto, una mujer se quejó y buscaba que los aficionados hombres de los Rayados abandonaran el vagón, incluso amenazó con jalar la palanca de emergencias, por lo que se enfrentó al rechazo de pasajeros y pasajeras, quienes a gritos pedían que la bajaran.

La mujer se resistió a bajar del medio de transporte y fue entonces que varias mujeres comenzaron a darle de empujones, mientras ella se aferraba a la palanca roja, incluso, en un momento del video, se ve a un elemento de seguridad intentando dialogar con la indignada mujer.

Finalmente, tras un fuerte empujón de uno de los usuarios, la mujer sale despedida del vagón y, en su intento por regresar, resbala y cae al suelo sin que nadie la ayudara a incorporarse y ante las risas y los festejos de los aficionados Rayados tal y como lo hicieron en el empate 1-1 ante Pumas.