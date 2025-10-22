    Club Tijuana

    Horario y dónde ver el partido de Tijuana vs. Toluca de la Liga MX

    El campeón desea mantener el liderato y Xolos meterse a zona directa de Liguilla en la Jornada 14.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    ¡Visita incómoda! Así puedes ver Tijuana vs. Toluca de Liga MX

    Tijuana recibirá a Toluca dentro de la Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX, duelo que se disputará en la cancha del Estadio Caliente en la frontera del norte del país.

    Xolos llegará a este partido tras caer en su visita a Puebla, un duelo lleno de volteretas que terminó con marcador de 4-3 para los de la Franja.

    Los Diablos Rojos, por su parte, llegarán a este encuentro después de golear a Querétaro y así mantener el liderato del torneo.

    Este encuentro es importante para los de Tijuana, ya que están cerca de acceder a los puestos por la liguilla directa.

    Horario y dónde ver el Tijuana vs. Toluca de la Liga MX

    • Fecha: Este encuentro será el próximo miércoles 22 de octubre en la cancha del Estadio Caliente.
    • Horario: El partido dará inicio a las 21:00 horas del Centro de México, en Estados Unidos lo hará a las 23:00 horas del Este y 20:00 horas del Pacífico.
    • Dónde ver: Este juego lo podrás disfrutar a través de TUDN, tudn.com y app de TUDN para todo Estados Unidos.

