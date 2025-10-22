Horario y dónde ver el partido de Tijuana vs. Toluca de la Liga MX

Tijuana recibirá a Toluca dentro de la Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX, duelo que se disputará en la cancha del Estadio Caliente en la frontera del norte del país.

Xolos llegará a este partido tras caer en su visita a Puebla, un duelo lleno de volteretas que terminó con marcador de 4-3 para los de la Franja.

Los Diablos Rojos, por su parte, llegarán a este encuentro después de golear a Querétaro y así mantener el liderato del torneo.

Este encuentro es importante para los de Tijuana, ya que están cerca de acceder a los puestos por la liguilla directa.

Horario y dónde ver el Tijuana vs. Toluca de la Liga MX