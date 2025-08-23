Horario y dónde ver el partido Monterrey vs. Necaxa de la Liga MX

Video Así puedes ver el Monterrey vs. Necaxa de la Jornada 6 de la Liga MX

Monterrey recibirá a Necaxa en la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX en la cancha del Gigante de Acero en que se será una doble localía de los Rayados tras haber recibido al Mazatlán.

Los Rayos llegarán tras caer en casa ante León en un juego en que los dirigidos por Fernando Gago no pudieron lucir ante su gente y en el que perdieron por la mínima diferencia.

Rayados por su parte, arribará a este compromiso tras derrotar a Mazatlán por marcador de 3-2 en un juego que se le complicó hacía el final, pero con esto se quedó con el subliderato del torneo.

Horario y dónde ver el Monterrey vs. Necaxa

Fecha: El partido se disputará el próximo sábado 23 de agosto en la cancha del Gigante de Acero.

Horario: Este encuentro iniciará a las 19:00 horas del Centro de México, en Estados Unidos lo hará a las 21:00 horas del Este, 20:00 del Centro y 18:00 horas del Pacífico.