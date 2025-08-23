    Monterrey

    Horario y dónde ver el partido Monterrey vs. Necaxa de la Liga MX

    Rayados y los Rayos se enfrentarán por algo más que tres unidades en este encuentro.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video Así puedes ver el Monterrey vs. Necaxa de la Jornada 6 de la Liga MX

    Monterrey recibirá a Necaxa en la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX en la cancha del Gigante de Acero en que se será una doble localía de los Rayados tras haber recibido al Mazatlán.

    Los Rayos llegarán tras caer en casa ante León en un juego en que los dirigidos por Fernando Gago no pudieron lucir ante su gente y en el que perdieron por la mínima diferencia.

    PUBLICIDAD

    Rayados por su parte, arribará a este compromiso tras derrotar a Mazatlán por marcador de 3-2 en un juego que se le complicó hacía el final, pero con esto se quedó con el subliderato del torneo.

    Horario y dónde ver el Monterrey vs. Necaxa

    • Fecha: El partido se disputará el próximo sábado 23 de agosto en la cancha del Gigante de Acero.
    • Horario: Este encuentro iniciará a las 19:00 horas del Centro de México, en Estados Unidos lo hará a las 21:00 horas del Este, 20:00 del Centro y 18:00 horas del Pacífico.
    • Dónde ver: Este juego lo podrás disfrutar a través de Canal 5 y TUDN en México, mientras que en Estados Unidos irá por Univisión, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    Más sobre Monterrey

    1 min
    Jesús Manuel Corona habla de su retiro de las canchas y sus lesiones

    Jesús Manuel Corona habla de su retiro de las canchas y sus lesiones

    1 min
    Jesús Manuel Corona acepta que su regreso a Monterrey ha sido difícil

    Jesús Manuel Corona acepta que su regreso a Monterrey ha sido difícil

    1:18
    ¿Está cerca del retiro? Esto dice el ‘Tecatito’ Corona

    ¿Está cerca del retiro? Esto dice el ‘Tecatito’ Corona

    1:27
    ‘Tecatito’ Corona aún busca su mejor versión

    ‘Tecatito’ Corona aún busca su mejor versión

    2:16
    Así puedes ver el Monterrey vs. Necaxa de la Jornada 6 de la Liga MX

    Así puedes ver el Monterrey vs. Necaxa de la Jornada 6 de la Liga MX

    Relacionados:
    MonterreyNecaxa

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Consuelo
    Gratis
    Algo azul
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Camino a Arcadia
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD