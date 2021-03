Cristante dice que: "mi equipo es un chingón"

“Me deja un grupo de hombres chingón, que se sobre poner a un montón de cosas, un partido difícil, siete días tres juegos eso me deja una gran sensación, porque en ningún momento el equipo se desesperó y lo ha hecho de gran manera, con categoría, representando a una institución grande, hay que seguir avanzando con el paso que traemos”, indicó.

Sobre el arbitraje, el técnico no quiso dar detalles, incluso defendió el trabajo de los silbantes a los que no culpó para nada del resultado en el terreno de juego.

“A mí me gustaría hablar más de los que pasó en a cancha, no voy a hablar de los arbitro ni del VAR, hay que entenderlos, yo me tengo que enfocar en el funcionamiento del equipo, la polémica la vamos a dejar de lado”, puntualizó.