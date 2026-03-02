    Toluca

    Alexis Vega recibe lujosos anillos de campeón con Toluca y Selección Mexicana

    El atacante de Toluca sigue sin sumar minutos en la Liga MX tras su lesión.

    Por:Juan Regis
    add
    Síguenos en Google
    Video Alexis Vega presume anillos conmemorativos de sus títulos con Toluca y el Tri

    Alexis Vega recibió un lujoso regalo que hace honor a sus títulos más detacables hasta el momento en su carrera como jugador de Toluca y de la Selección Mexicana.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Toluca

    Alexis Vega presume anillos conmemorativos de sus títulos con Toluca y el Tri
    1:16

    Alexis Vega presume anillos conmemorativos de sus títulos con Toluca y el Tri

    Liga MX
    Marcel Ruiz no podrá estar con Toluca en el juego ante Pumas de la Jornada 9
    1 mins

    Marcel Ruiz no podrá estar con Toluca en el juego ante Pumas de la Jornada 9

    Liga MX
    Toluca pierde pieza clave para el juego ante Pumas
    1:16

    Toluca pierde pieza clave para el juego ante Pumas

    Liga MX
    ¡Jesús Gallardo celebra a lo Richard Ledezma triunfo de Toluca!
    0:51

    ¡Jesús Gallardo celebra a lo Richard Ledezma triunfo de Toluca!

    Liga MX
    Antonio Mohamed habló sobre Alexis Vega y los lesionados en Toluca
    2 mins

    Antonio Mohamed habló sobre Alexis Vega y los lesionados en Toluca

    Liga MX
    Gabriel Milito asume la responsabilidad de la derrota de Chivas ante Toluca
    1 mins

    Gabriel Milito asume la responsabilidad de la derrota de Chivas ante Toluca

    Liga MX
    Paulinho recibe visita especial durante el juego entre Toluca y Chivas de la Liga MX
    1 mins

    Paulinho recibe visita especial durante el juego entre Toluca y Chivas de la Liga MX

    Liga MX
    Paulinho recibe visita del embajador de Portugal previo al juego con México
    2:01

    Paulinho recibe visita del embajador de Portugal previo al juego con México

    Liga MX
    Resumen | Toluca gana a Chivas y le arrebata el liderato
    5:23

    Resumen | Toluca gana a Chivas y le arrebata el liderato

    Liga MX
    Resumen | Toluca gana a Chivas y le arrebata el liderato
    6:23

    Resumen | Toluca gana a Chivas y le arrebata el liderato

    Liga MX

    La marca mexicana especializada en joyería de alta gama, Braggao, compartió el gesto que tuvo con el delantero de los Diablos Rojos al entregarle no uno, ni dos, sino tres anillos conmemorativos.

    "Celebrando una década de disciplina, valentía y pasión dentro y fuera de la cancha, con una serie de anillos que honran sus logros más emblemáticos", se lee en la publicación la cual hace referencia a cuatro títulos conseguidos por Alexis Vega:

    • Campeón Copa Oro 2019 (Selección Mexicana)
    • Campeón Nations League 2025 (Selección Mexicana)
    • Campeón de Campeones y Campeones Cup 2025 (Toluca)

    El goleador posó con los tres anillos --dos con colores de la bandera mexicana y uno en negro y oro-- en las instalaciones del Estadio Nemesio Diez y agradeció el lujoso detalle compartiendo la sesión de fotos en redes sociales.
    Alexis Vega se mantiene sin sumar minutos en la Liga MX tras someterse a una cirugía en una de sus rodillas y no estuvo disponible en la jornada pasada para el compromiso ante Chivas.

    Se espera que pueda aparecer en la banca de Toluca para la jornada doble ante Pumas o hasta el fin de semana para el compromiso con Bravos de Juárez.

    Relacionados:
    TolucaAlexis Vega

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    El Mochaorejas
    Gratis
    Tráiler: Polen
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX