Toluca Alexis Vega recibe lujosos anillos de campeón con Toluca y Selección Mexicana El atacante de Toluca sigue sin sumar minutos en la Liga MX tras su lesión.

Video Alexis Vega presume anillos conmemorativos de sus títulos con Toluca y el Tri

Alexis Vega recibió un lujoso regalo que hace honor a sus títulos más detacables hasta el momento en su carrera como jugador de Toluca y de la Selección Mexicana.

PUBLICIDAD

La marca mexicana especializada en joyería de alta gama, Braggao, compartió el gesto que tuvo con el delantero de los Diablos Rojos al entregarle no uno, ni dos, sino tres anillos conmemorativos.

"Celebrando una década de disciplina, valentía y pasión dentro y fuera de la cancha, con una serie de anillos que honran sus logros más emblemáticos", se lee en la publicación la cual hace referencia a cuatro títulos conseguidos por Alexis Vega:

Campeón Copa Oro 2019 (Selección Mexicana)

Campeón Nations League 2025 (Selección Mexicana)

Campeón de Campeones y Campeones Cup 2025 (Toluca)

El goleador posó con los tres anillos --dos con colores de la bandera mexicana y uno en negro y oro-- en las instalaciones del Estadio Nemesio Diez y agradeció el lujoso detalle compartiendo la sesión de fotos en redes sociales.

Alexis Vega se mantiene sin sumar minutos en la Liga MX tras someterse a una cirugía en una de sus rodillas y no estuvo disponible en la jornada pasada para el compromiso ante Chivas.