Almada no ve a América favorito al título: "Todos tenemos la misma chance que tienen ellos"

"Sabíamos que iba a ser difícil, Pachuca para mi si no es el mejor equipo divide ese puesto con América, muy intenso, mucho tiempo juntos, mismo entrenador, mucho conjunto, delanteros impresionantes, jugamos muy cerca de nuestro limite, contra un equipo así no puedes fallar; yo creo que es un resultado normal, hoy Pachuca está a un nivel arriba de nosotros, para ganar había que dar un partido impecable y no fue el caso".