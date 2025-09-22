    Guillermo Abascal

    Guillermo Abascal da la fórmula para que Atlético de San Luis derrote al América

    El entrenador habló en TUDN de lo que necesita su equipo para el partido de jornada doble.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video ¿Miedo? La fórmula en Atlético de San Luis para vencer al América

    De cara al partido de la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga MX entre Atlético de San Luis vs. América, Guillermo Abascal señaló la mejor manera para derrotar a las Águilas.

    "Nuestra idea pasa también... ha habido un cambio que han llegado con los golpes, las derrotas nos enseñan mucho más que las victorias, que son perfumadas y huelen muy bien, y al final nosotros nos hemos llevado decepciones. Viene un partido muy interesante en el que tenemos, no con miedo, pero sí cambiar la mentalidad con la que jugamos".

    El entrenador del cuadro potosino conversó en entrevista con Línea de 4 de TUDN, en donde aseguró que ante el poderío que tiene el cuadro de André Jardine, solo hay una fórmula disponible.

    "Muchas veces el juego dinámico sin orden te lleva a cometer errores como en Toluca, donde el equipo debe afrontarlo de otra manera cuando está en el campo del rival. América tiene el nombre en tres de los últimos cuatro en su haber y tenemos que hacer un partido diferente.

    "Ellos tienen potencia individual, física y técnica muy alta, ante eso, orden, disciplina, sacrificio y mentalidad, pero sin miedo", aseguró Guillermo Abascal.

    Atlético de San Luis viene de golear 4-1 a Santos de visitante, mientras que América empató 2-2 ante Rayados, también fuera de casa, por lo que le tocará repetir de visita.

