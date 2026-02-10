    Gilberto Mora

    Morita 'será vendido muy caro', la promesa de la representante del jugador

    Rafaela Pimenta aseguró que hará todo lo posible porque cuando es caro un futbolista es respetado.

    Por:
    Omar Carrillo
    Rafaela Pimenta, representante de Gilberto Mora, expresó su indignación por el hecho de que Matheus Reis, mientras un mexicano que está en la Liga MX cueste apenas ocho.

    Así que la también representante de Santiago Giménez, del AC Milan y del noruego Erling Haaland, lanzó una promesa.

    "Voy a hacer todo mi esfuerzo para vender a Gilberto muy caro. Me molesta mucho, ¿por qué un jugador que juega en Brasil puede costar 80 millones, como el mexicano que está en Brasil, y que si está en México tiene que costar ocho?", expresó en declaraciones para Claro Sports.

    Y es que hace unos días llegó desde tierra amazónica la información de que Reis, mexico-brasileño, del Fluminense, pero que ha jugado en el Tri juvenil tiene esa cantidad como su claúsula de rescisión de contrato.

    El padre de Matheus es Elias Luiz dos Reis que fue parte de Pumas Morelos en Segunda División y el chico de 18 años nació en la Ciudad de México.

    " ¿El campeonato brasileño es 10 veces mejor que el mexicano? No, no es verdad", explicó Pimenta y añadió, "existe, en mi opinión, un propósito. Los europeos quieren hacer creer a los mexicanos que no pueden tener este valor porque es conveniente para ellos. Yo voy a hacer todo mi esfuerzo para vender a Gilberto muy caro, porque cuando es muy caro, es muy respetado".

    El talentoso atacante de 18 años es considerado una de las figuras a futuro del Fluminense y ya disputó partidos con selecciones menores de México, pero en el 2023 también jugó con el conjunto amazónico el Campeonato Sudamericano Sub-17 y lo ganó.

    El caso de Mora va en el mismo sentido. Es jugador de Xolos y en el último año se ha convertido, por su futbol, en referente de la Liga MX. Se espera sea parte de la Selección Mexicana que participará en el Mundial 2026, aunque ahora mismo se recupera de una pubalgia.

