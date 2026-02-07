Matheus Reis Matheus Reis, futbolista mexicano con la cláusula más cara tras renovar con Fluminense Con apenas 18 años, el atacante mexico-brasileño ha sido blindado por su club.

Video Jugador de 18 años se convierte en el mexicano con la cláusula más alta



A sus 18 años, Matheus Reis ha establecido un récord en el futbol mexicano que ni siquiera jugadores en el fútbol de élite como Santiago Giménez pueden presumir.

A partir de ahora, Matheus Reis es el futbolista mexicano con la cláusula de rescisión más alta hasta ahora luego de que renovara su relación laboral hasta 2030 con el Fluminense, uno de los clubes más grandes del futbol brasileño.

De acuerdo con reportes, la cláusula de Reis asciende a los 80 millones de euros, 30 millones más de lo que Santi Giménez llegó a cotizarse en el mercado de fichajes antes de firmar con el Milan.

Cabe destacar que Matheus cuenta con la doble nacionalidad, brasileña y mexicana, ya que nació en la Ciudad de México mientras su padre, Elías Luiz do Reis jugaba para Pumas Morelos en la segunda división.