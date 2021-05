Mientras se jugaba la Final de ida del Guard1anes 2021 , Nahuel Guzmán realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales donde también se encontraba conectado André-Pierre Gignac y el entrenador de juveniles de Newell's Old Boys 'Guille' Formica.

Entonces el Patón le lanzó la pregunta al delantero 'Gordo, ¿estás viendo la final?', a lo que el francés respondio: ' No, no la veo si no la jugamos nosotros'.