Video Guana sale de La Casa de los Famosos ¡Y suelta bombita sobre Gignac y las Chivas!

Guana, octavo eliminado de La Casa de los Famosos México 2025, reveló a TUDN a cuál equipo de la Liga MX descendería y cual ascendería si tuviera un beneficio de la casa más famosa.

Al ser cuestionado por TUDN Digital si tuviera una ''Moneda del Destino'' sobre a quién regresaría a la Primera División y a qué club mandaría a la Liga de Expansión, la respuesta sorprende.

PUBLICIDAD

"Ascendería a mis Toros del Atlético Celaya y descendería a alguien mucho más bajito... al América, no sé... no, nunca", esto mientras reía ante la cámara por la broma.

LA BOMBITA DE GIGNAC Y CHIVAS DE GUANA



Guana, con el mismo poder de la 'Moneda del Destino', dio el nombre de un jugador que le gustaría que jugara en las Chivas, equipo al que apoya en la Liga MX.

"Mándenos a Gignac acá a la Chivas, manden a Gignac y de Chivas a otro equipo, no sé... ahí la dejamos, las Chivas van ganando, van en primer lugar", fue lo que comentó el exhabitante de La Casa de los Famosos en broma.