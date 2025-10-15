Gignac responde críticas con brutal mensaje: "Me vale 15 hectáreas de…”

André-Pierre Gignac no ha tenido su mejor torneo con Tigres al sufrir varias lesiones que solo le han permitido jugar seis partidos del Apertura 2025, con solo dos titularidades y un gol anotado.

Debido a ello, la afición de Tigres ha cuestionado su rendimiento y forma física. El delantero aprovechó el día de medios del conjunto felino para responder las duras críticas que ha recibido en las últimas semanas.

“Tengo 21 años de carrera, no es ahorita que me voy a agüitar o voy a hacer caso a comentarios. Siempre fue parte de mi carrera, de mi vida. Yo no tengo ningún problema, pero a la única persona a la que le tengo que probar algo es a mí mismo, a mi familia, a mis hijos, para que estén orgullosos.

“El resto, la verdad, ¿cómo puedo decir sin ser muy grosero? Me vale 15 hectáreas de cacahuates, si quieres. Es parte del show, yo me la sé, yo lo sé, pero yo me siento bien, estoy casi listo y veremos con el tiempo a ver qué pasa”, sentenció el francés.

Gignac, que en diciembre cumplirá 40 años, reveló que está a “800 gramos” de su peso ideal y aseguró que llegará fuerte y listo para la Liguilla del Apertura 2025.

“Si dudaría de mi estado físico, de mis piernas o de mis pies, ya no estaría aquí. Así que no hay ningún problema de este lado, nada más ritmo del partido y trabajar fuerte, la Liguilla es otro campeonato”, señaló.

Gignac solo ha disputado nueve partidos con Tigres de Liga MX en el 2025, pues en enero pasado sufrió una ruptura parcial del tendón plantar delgado de la pierna derecha que lo alejó de las canchas cerca de siete meses.