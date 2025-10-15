    Tigres

    Gignac responde críticas con brutal mensaje: "Me vale 15 hectáreas de…”

    El delantero de Tigres ha sido afectado por la lesiones y solo ha anotado un gol en Liga MX en todo el 2025.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video Brutal mensaje de Gignac a sus haters: “Me vale 15 hectáreas de…”

    André-Pierre Gignac no ha tenido su mejor torneo con Tigres al sufrir varias lesiones que solo le han permitido jugar seis partidos del Apertura 2025, con solo dos titularidades y un gol anotado.

    Debido a ello, la afición de Tigres ha cuestionado su rendimiento y forma física. El delantero aprovechó el día de medios del conjunto felino para responder las duras críticas que ha recibido en las últimas semanas.

    PUBLICIDAD

    “Tengo 21 años de carrera, no es ahorita que me voy a agüitar o voy a hacer caso a comentarios. Siempre fue parte de mi carrera, de mi vida. Yo no tengo ningún problema, pero a la única persona a la que le tengo que probar algo es a mí mismo, a mi familia, a mis hijos, para que estén orgullosos.

    “El resto, la verdad, ¿cómo puedo decir sin ser muy grosero? Me vale 15 hectáreas de cacahuates, si quieres. Es parte del show, yo me la sé, yo lo sé, pero yo me siento bien, estoy casi listo y veremos con el tiempo a ver qué pasa”, sentenció el francés.

    Gignac, que en diciembre cumplirá 40 años, reveló que está a “800 gramos” de su peso ideal y aseguró que llegará fuerte y listo para la Liguilla del Apertura 2025.

    “Si dudaría de mi estado físico, de mis piernas o de mis pies, ya no estaría aquí. Así que no hay ningún problema de este lado, nada más ritmo del partido y trabajar fuerte, la Liguilla es otro campeonato”, señaló.

    Gignac solo ha disputado nueve partidos con Tigres de Liga MX en el 2025, pues en enero pasado sufrió una ruptura parcial del tendón plantar delgado de la pierna derecha que lo alejó de las canchas cerca de siete meses.

    Video ¿Lo recuerdas? Florian Thauvin, el ex Tigres, firma un golazo para el 3-0 de Francia

    Más sobre Tigres

    1:19
    Brutal mensaje de Gignac a sus haters: “Me vale 15 hectáreas de…”

    Brutal mensaje de Gignac a sus haters: “Me vale 15 hectáreas de…”

    1 min
    Nahuel Guzmán cuestiona decisión del árbitro en el Tigres vs. Cruz Azul

    Nahuel Guzmán cuestiona decisión del árbitro en el Tigres vs. Cruz Azul

    1:41
    Nahuel Guzmán se va contra el árbitro tras marcar penal a favor de Cruz Azul

    Nahuel Guzmán se va contra el árbitro tras marcar penal a favor de Cruz Azul

    1:19
    ¿Polémica? Cruz Azul rescata el empate ante Tigres in extremis

    ¿Polémica? Cruz Azul rescata el empate ante Tigres in extremis

    2 min
    Cruz Azul rescata empate ante Tigres con un polémico penal al 98'

    Cruz Azul rescata empate ante Tigres con un polémico penal al 98'

    Relacionados:
    TigresAndré-Pierre Gignac

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
    Instintos
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD