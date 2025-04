Gabriel ‘Toro’ Fernández salió a desmentir los rumores que mencionaban que no había una buena comunión entre los jugadores de Cruz Azul con Vicente Sánchez .

"No, nada qué ver, no es verdad (que los jugadores no estaban con Vicente Sánchez), estamos muy bien, cuando un equipo está bien, siempre lo quieren tratar de tirar", mencionó ‘Toro’ Fernández.