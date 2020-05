¿Futuro en Asia? Carlos Salcedo considera irse a China o Qatar

El defensa de Tigres , Carlos Salcedo , aseguró que a pesar de estar feliz en el conjunto felino, el futuro de un futbolista está lleno de incertidumbre, por lo que no le cierra la puerta a ninguna liga del mundo.

"Un día puedo estar en México y al otro en Europa, hasta he pensado en ir a China o Qatar. Uno como futbolista se ajusta al estilo de vida y se tiene que ir previniendo el fin de la carrera, así que no cierro ninguna puerta", confesó a EFE el defensa de 26 años.

"Aprendí mucho. La experiencia en Italia fue lo mejor que me pudo pasar a los 23 años. Jugar en Fiorentina me dio argumentos para irme a Alemania y gracias a eso estar con México en el Mundial de Rusia 2018. Maduré los casi tres años que jugué en Europa", aseguró.

"Hablé con Matias Almeyda porque tenía dudas de irme pero él me apoyó, algo que no todos hacen. La amistad con Matías se incrementó ahí, hoy no tengo palabras para agradecerle su ayuda porque mi vida cambió a partir de ese momento", señaló.