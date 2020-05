Jesús Molina confesó que desea retirarse en Chivas, si bien afirma que todavía le quedan al menos otros cuatro años en su carrera profesional.

En exclusiva para TUDN, el volante dejó en claro que, tras cumplir una trayectoria profesional a considerar en la Liga MX, ahora lo que busca es colgar los botines en la escuadra rojiblanca.

“Mi deseo es retirarme en Chivas, hacer una carrera, empezar a hacer un equipo de época y ser parte de esta historia, los jóvenes tendrán muchos años para hacer un equipo de época, quiero dejar huella, pero creo que me veo y visualizo retirándome en Chivas, todo depende de la cuestión directiva y uno entiende, pero ese es mi deseo. Tres o cuatro años más, mínimo”.

Jesús Molina reconoció también que, en su momento, no se veía con la playera del conjunto tapatío, sobre todo por su pasado en el América.

“Nunca me imaginé estar en Chivas, las críticas estaban a full cuando llegué, debido a mi paso por América sobre todo, para mí era una oportunidad, sigo pensando que voy a triunfar en Chivas, me visualizo levantando una copa, me encuentro con un gran grupo, soy un profesional, equipo que me contrate, me brindaré al máximo. Soy agradecido con la gente que me quiere, el agradecer esa oportunidad y confianza que me brindaron”.

Justo por jugar con las Águilas, Jesús Molina también aseveró que pensaba en determinada época echar raíces en Coapa y su salida no fue algo que le haya gustado mucho.

“En Cuartos de Final se rumoraba que iba a haber intercambio entre Santos y América, me inquietó pero al final quería demostrar que estaba para quedarme, venía de ser campeón, empezaban los detalles de que el Turco también se rumoraba que se iba, al final sigo jugando con más ganas de querer demostrar que estaba bien, al final esto es de gustos, llega Matosas y al final me hablan y me dicen que me lo consultaron hasta cierta forma, vi también que ya casi estaba hecho. Me fui y gracias a Dios se me da la posibilidad de volver a ser campeón y todo eso que sufrí en su momento luego lo disfruté”.

En ese mismo tema, explicó la relación que guarda con Ricardo Peláez, actual director deportivo del Guadalajara y que entonces ocupaba el mismo cargo pero en el América.

“Sí sentí impotencia, uno como futbolista espera que todo sea de color de rosa, pero como profesional te das cuenta que no todo es así, al final Peláez me habló de frente, me citó de frente, por la situación, querían mucho a Darwin Quintero y me lo explicó, lo entendí y no hay ningún rector, ni ahora que es mi directivo ni cuando salí de América. Después entendí que era un deseo llevar a Darwin pero costaba mucho dinero”.

