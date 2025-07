"Lo que hizo Navas no se hace. Lo que hizo Navas de usar a Newell’s para salir del retiro, salir de la inactividad, venir a un futbol competitivo, que tiene buena prensa, buen marketing, como lo es el futbol argentino. Demostrar que todavía estás entero, que no sos un exjugador, rendir y a los seis meses hacer esto de escaparse –ib a decir como una rata— la verdad que no se hace.

"Debió cumplir su compromiso con Newell’s porque la verdad la imagen que queda es la de, sí, es un arquerazo campeón de la Champions con el Real Madrid, pero que vino acá nada más como trampolín para volver a un futbol que le pague más, el mexicano, Pumas, conseguir un mejor contrato y Newell’s si te he visto no me acuerdo. Eso no se hace, estuvo muy mal, deja muy mal recuerdo en toda la Argentina", fueron las palabras del periodista para DSPORTS Argentina.