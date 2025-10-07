    FIFA

    FMF tiene cuatro nuevos lugares en FIFA, incluyendo a Mikel Arriola

    A unos meses del Mundial 2026, la FMF tendrá mayor representación en el organismo rector del futbol mundial.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video ¡Mexicanos al mando! Los nuevos cargos que ocuparán en la FIFA

    La Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer que tendrá cuatro nuevos lugares en la FIFA en puestos clave a solo unos meses de la celebración del Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

    Son cuatro puestos que la FMF tendrá ahora en el organismo rector del futbol mundial, dos hombres y dos mujeres, esto según dio a conocer la propia Federación Mexicana de Futbol por medio de un comunicado.

    Estas cuatro nuevas posiciones incluyen una para el actual comisionado de la FMF, Mikel Arriola, quien ahora ocupará el cargo de vicepresidente de la Comisión de Competencias Masculinas de Clubes.

    Por su parte, Íñigo Riestra, quien actualmente se desempeña como Secretario General de la FMF, será miembro de la Comisión de Relaciones Institucionales de FIFA.

    En el caso de las mujeres, Mariana Gutiérrez, Presidenta de la LIGA MX Femenil, será ahora miembro de la Comisión de Grupos de Interés del Futbol Femenino.

    Por último, Paola López, Secretaria de la Comisión de Controversias de la FMF, ahora será miembro de la Comisión Disciplinaria de FIFA.

