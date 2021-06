Florian Thauvin Reinforcement of the Tigres UANL Team during his presentation prior to the start of the Torneo Apertura Guard1anes 2021 of the Liga BBVA MX, at the University Stadium, on June 11, 2021.



Florian Thauvin Refuerzo del Equipo Tigres UANL durante su presentacion previo al inicio del Torneo Apertura Guard1anes 2021 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Universitario, el 11 de Junio de 2021. Crédito: Jorge Martinez/MEXSPORT