Video ¿Ya no hay líderes en Chivas? El fuerte mensaje de un histórico antes del Clásico de México

El Clásico Nacional entre América y Chivas tendrá un capítulo más en la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX, duelo que se vivirá en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

Durante Línea de Cuatro de TUDN, Fernando Quirarte, exjugador y gran referente Rojiblanco comentó lo que debería existir dentro del vestidor de Chivas para que el equipo reaccione y salga de la mala racha.

"Algo que está pasando y lo podemos ver en los partidos, creo yo, que falta esa exigencia dentro de la cancha, falta que se exijan más, que se pierdan el respeto, no puedo decir la palabra, inicia con Pu acaba con R, para que nos partamos la 'maiser', no solo contra América, contra cualquier equipo, se sabe que si no hay unión y una lucha constante por el bien común, las cosas no van a prosperar, si no se parte la madre el uno por el otro, por cubrir el error de Madero, de Ledesma, pues está cañón, falta esa exigencia entre todos de decir ¿qué está pasando?”.

Además, Quirarte señaló los puntos en lo que se tendría que enfocar Gabriel Milito, porque no ha tenido malos desempeños durante los encuentros.

“Son muchas cositas que veo en ese aspecto, el jugador tiene que ir al 100 % en cualquier partido, ya sea América, Cruz Azul o Puebla, es lo que siento, Chivas con Milito no ha estado jugando mal, no tiene un cuadro plagado de estrellas, pero falta gol, hay jugadores lesionados, ha sido un problemita de años, mientras más rápido encuentren el problema, la solución la tienen ellos mismos".

Chivas llegará a este partido ante América como antepenúltimo lugar de la clasificación, mientras que las Águilas ocupan el segundo lugar del Apertura 2025.